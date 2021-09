Margem de lucro – Notícias Concursos

Margem de lucro

Todos sabem que o principal objetivo de qualquer negócio é auferir lucros, porém esse percentual nem sempre é tão fácil de definir. Confira algumas dicas e ferramentas que auxiliam na hora de calcular o lucro da sua empresa.

Ao contrário do que a maioria pensa, definir a margem de lucro não é uma tarefa tão fácil, na prática não podemos somente definir o quanto queremos e adicionar aquele percentual no valor final dos produtos e/ou serviços. Antes de mais nada, é preciso entender qual a função do lucro e seu impacto tanto nos produtos e serviços quanto na empresa.

Lucro não é o ganho do empreendedor?

De maneira simples, sim, o lucro é o ganho do empreendedor. Porém, é preciso entender algumas questões que essa lógica não considera. Por exemplo, quando alguém decide empreender, começa um longo processo que envolve uma série de planejamentos, tarefas e ações que levarão o empreendedor a entender que a atividade não se resume somente em vender e lucrar.

Primeiramente, uma empresa não é aberta com o intuito de ser fechada após determinado período, na contabilidade esse é o significado do princípio de continuidade.

O negócio precisa se retroalimentar, ou seja, é necessário que o investimento seja constante, quando é apurado o lucro de um período, é importante separar um percentual desse montante para ser aplicado novamente na ideia empreendedora.

Como elaborar a precificação?

Outro ponto de extrema importância é pensar no preço final do produto e/ou serviço. Quando é definido o preço que será praticado, leva-se em consideração os custos, as despesas e os impostos que incidirão sobre essas comercializações, adicionando uma margem de lucro alta nessa soma, pode elevar, e muito, o valor de venda tornando o produto inviável para o público-alvo.

Por isso que a definição do planejamento estratégico é vital para a empresa, pois nele, constarão todas as informações que definem o produto e/ou serviço, estratégias de marketing, orçamento, entre outras.

Fórmulas para definir a margem de lucro

Após as considerações acima, apresentamos algumas fórmulas que auxiliam no cálculo da margem de lucro. Confira as três principais:

Markup

Através do método do markup é possível calcular um valor que cubra todos os custos e despesas e ofereça uma estimativa do lucro desejado.

Para realizar o cálculo é preciso saber qual os percentuais de custos, despesas e lucro serão praticados e subtraí-los de 100, que representa o percentual do produto, o resultado é expresso em percentual.

Margem bruta

A margem bruta visa a rentabilidade do negócio, ou seja, qual o ganho da empresa em relação a cada venda realizada. Seu cálculo consiste em dividir o lucro bruto pela margem bruta e multiplicar por 100 obtendo o resultado em percentual.

Margem líquida

A margem líquida demonstra quanto a empresa obtém de lucro para cada real investido. Seu resultado se dá através da divisão do lucro líquido com a receita total e sua posterior multiplicação por 100 para alcançar o percentual.