Maria Casadevall troca beijos com namorada em estreia de filme

Maria Casadevall apareceu pela primeira vez em público com sua namorada, Larissa Mares, na noite desta terça-feira (21), em São Paulo, durante o evento de estreia do filme Garato da Moto, protagonizado pela atriz.

As duas chegaram juntas e deram um beijão. A atriz também mostrou seu novo visual, com cabelos curtinhos e platinados.

“Me relaciono há um ano e meio com uma mulher muito maravilhosa. Ela é baiana e percussionista. Já tinha vivido algumas experiências com mulheres, mas não relacionamentos longos. Percebi que a heterossexualidade para mim era compulsória, eu a via inconscientemente como uma regra. E, quando entendi e dei ouvido para o meu corpo, e através do encorajamento de ver outras mulheres, eu me senti à vontade pra viver o que queria”, declarou.