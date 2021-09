Maria Isis agarra Antoninho para enganar Maria Marta

Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) terá que fingir um relacionamento com Antoninho (Roberto Bomfim) para despistar Maria Marta (Lilia Cabral) nas cenas dos próximos capítulos de Império. Isso acontecerá porque o esconderijo de José Alfredo (Alexandre Nero) ficará exposto.

A “imperatriz” seguirá os passos da amante do comendador e acabará no barracão da escola de samba de Santa Tereza. No local, Maria Marta será recepcionada por Antoninho.