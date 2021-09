Marina Ruy Barbosa desabafa sobre ataques na web: ‘zero empatia’

Marina Ruy Barbosa utilizou o Twitter nesta segunda-feira (13) para desabafar sobre os ataques de ódio nas redes sociais sem citar um exemplo específico. Para a atriz, falta empatia nos internautas.

“Eu fico assustada com a maldade das pessoas nas redes sociais (de modo geral! Não tô falando de nada específico) mas é surreal! “Quando foi que a rede social virou isso? Tanta gente destilando ódio gratuito? Tanta gente pensando que sabe algo da vida dos outros sem saber de absolutamente NADA real A falsa consciência só serve pra fazer post no setembro amarelo. Mas no dia a dia? zero empatia”, declarou.