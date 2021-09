Marinha do Brasil celebra 199 anos da Independência do Brasil

O Brasil celebra 199 anos de independência na manhã do dia 7 de setembro de 2021. Uma cerimônia de hasteamento da bandeira acontece no pátio do Comando do 2º Distrito Naval, em Salvador.

Realizado, diariamente, em todas as Organizações Militares da Marinha, o cerimonial à

Bandeira é composto pelo hasteamento do Pavilhão Nacional pontualmente às 8h, que permanece no mastro até o pôr do sol, quando é arriado, simbolizando o fim da tarde e o início da noite.

Por causa o das restrições impostas pela pandemia, a comemoração estará restrita ao cerimonial à Bandeira, realizado em local aberto e cumprindo todos os protocolos previstos pelas autoridades sanitárias.