Maximalismo: entenda tendência que promete bombar no verão e saiba como usar

Se tem uma frase que representa muito bem o Maximalismo é que “mais é mais”. A tendência que promete estourar no verão é sobre exagero, cores vibrantes, estampas ousadas e tudo o mais extravagante possível. Então, looks com combinações inusitadas fazem parte da trend, assim como o mix de estampas. O mais importante é sair do óbvio, usar a criatividade e pensar grande!