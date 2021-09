Mayra Cardi recebe alta após passar a noite internada por infecção alimentar

A ex-BBB Mayra Cardi recebeu alta nesta sexta-feira (24) após passar a noite internada em um hospital de São Paulo. Ela foi diagnosticada com uma infecção alimentar e pediu para continuar se tratando na sua própria residência.

“Eu estava melhorzinha e pedi para sair porque a Sophia está sem babá. Os médicos foram incríveis e me liberaram. Eles também se colocaram à disposição caso eu volte a ter qualquer coisa. Estou bem”, disse a empresária.

“Passei a madrugada internada, estou internada. Por esse motivo vou ficar ausente aqui. Estou fazendo todos os exames. Estou muito mal e por isso vou ficar internada. Fico pensando em quanto as mães são fodas, quem não tem estrutura… Quantas mães ficam doentes e elas não têm opção de parar. Como estou sem a babá, fiquei passando um perrengão sozinha com a Sophia, mas eu tenho uma equipe. O que eu quero exaltar é que, quando eu fico assim e tenho staff, e já é difícil… Quantas mulheres estão por aí. Vocês são fodas”, finalizou ela nos stories do Instagram.