Médico cobra vacinação de técnico, é barrado de jogos do Caxias-RS e pede demissão – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 23 (AFI) – Vivo nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D, o Caxias teve novo capítulo de uma polêmica extracampo. Isso porque o médico Rafael Lessa Costa pediu demissão após ser afastado dos jogos por ter cobrado a vacinação contra covid-19 do técnico Rafael Jacques.

Segundo Rafael Lessa, que emitiu longo comunicado, ele foi impedido de trabalhar nos jogos do Caxias a pedido do gerente Ademir Bertoglio e do próprio técnico Rafael Jacques.

“Fui comunicado pelo presidente e pelo vice-presidente do Departamento Médico da S.E.R. Caxias, que foi exigido pelo gerente de futebol e pelo técnico, Rafael Jacques, que eu não realizasse mais jogos pelo clube. Na verdade, nas palavras do Paulo César, a quem nutro respeito, carinho e amizade, foi dito: ‘Eles me chamaram no quarto do hotel, viram sua postagem com a cobrança e disseram que não querem mais que você faça os jogos’”, escreveu Lessa.

TÉCNICO PEGA COVID

Em agosto, Jacques ficou internado por cinco dias devido à covid-19 e veio a público que ele não tinha se vacinado. Quando retornou, Rafael Lessa defendeu que o tempo de isolamento para ele deveria ser ampliado para 20 dias, o que causou incômodo.

O médico ainda afirmou que, depois de pressionado, Rafael Jacques tomou a vacina, mas escondeu até mesmo do departamento médico. O técnico só afirmou que tomou a vacina em uma entrevista em 18 de setembro.

NOTA DO CAIXAS

O Caxias se pronunciou sobre o assunto e afirmou que a saída é escolha de Rafael Lessa e quem comanda o departamento médico do clube é Aloir Oliveira, que assinou o comunicado junto com o presidente Paulo Cesar dos Santos.

Segundo a nota, as decisões do Caxias “são priorizando os maiores e mais sagrados interesses da Instituição, acima de qualquer outro interesse de cunho pessoal”.

CONFIRA O COMUNICADO DO MÉDICO RAFAEL LESSA:





CONFIRA A NOTA DO CAXIAS:

A S.E.R. Caxias esclarece que:

1º) O Departamento Médico da S.E.R. Caxias é comandado pelo Vice-Presidente Médico Dr. Aloir Neri de Oliveira;

2º) A não continuidade do Dr. Rafael Lessa Costa é uma decisão pessoal dele;

3º) A gestão do Departamento Médico da S.E.R. Caxias, comandada pelo Dr. Aloir Oliveira, tem ao longo de anos prestado inestimáveis serviços à S.E.R. Caxias, portanto, tem todo o respaldo da Direção na condução do Departamento Médico, seja em decisões clínicas, seja em decisões administrativas.

4º) As decisões tomadas pela S.E.R. Caxias sempre são priorizando os maiores e mais sagrados interesses da Instituição, acima de qualquer outro interesse de cunho pessoal, de quem quer que seja

Dr. Aloir Neri de Oliveira

Vice-Presidente do Departamento Médico

Paulo Cesar dos Santos

Presidente da S.E.R. Caxias