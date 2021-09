Meia da Chapecoense encaminha acerto com time da Série B – Futebol Interior

Brusque, SC, 28 (AFI) – Pouco aproveitado pelo técnico Pintado, o meia Foguinho está muito perto de trocar a Chapecoense pelo Brusque, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

As conversas entre os dois clubes catarinenses estão bem encaminhadas e o martelo precisa ser batido até quinta-feira, quando encerra o prazo para inscrição de novos jogadores na Série B.

Foguinho tem 21 anos e passou pela base de Juventus e Botafogo antes de chegar na Chapecoense ainda para o time Sub-19. O meia foi promovido ao elenco principal no ano passado.

Depois de ter marcado cinco gols no ano passado em 27 partidas, Foguinho passou em branco nas 17 vezes que esteve em campo em 2021. O meia perdeu espaço com a chegada de Pintado.

Se o martelo for batido, Foguinho chega com a missão de ajudar o Brusque a escapar do rebaixamento. A situação do Quadricolor ficou ainda mais complicada com a perda de três pontos como punição pela ofensa racista de um conselheiro ao meia Celsinho, do Londrina, em jogo da 21ª rodada.

Na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, o Brusque tem 26 pontos e volta a campo nesta quarta-feira, contra o lanterna Brasil de Pelotas, fora de casa.