Meia do Tombense destaca briga pelo G4 e projeta partida contra o Floresta – Futebol Interior

Tombos, MG, 9 (AFI) – Na última rodada do Campeonato Brasileiro da série C, o Tombense conseguiu um empate com um gol no último minuto contra o Botafogo-PB. A equipe mineira ocupa atualmente a terceira colocação do grupo A e é um dos postulantes à vaga na próxima fase da competição.

Autor da assistência para o gol contra o Botafogo, o meia William, destacou a importância do empate na Paraíba e a expectativa de classificação para o quadrangular final.

“A partida contra o Botafogo foi muito difícil. Buscamos até o final e conquistamos esse ponto que vai ser muito importante pra gente. A classificação está muito apertada, nenhum clube conseguiu abrir, então estão todos muito próximos. Vamos em busca da classificação para a próxima fase”, disse.

PRÓXIMO COMPROMISSO

No próximo domingo (12), o Tombense recebe o Floresta, equipe que briga contra o rebaixamento. Caso vença a partida, a equipe de Tombos pode assumir a liderança do grupo A. William falou um pouco sobre a expectativa para a partida decisiva contra o Floresta.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. O Floresta é uma equipe forte e está disputando a permanência. Vamos ter que jogar no nosso máximo, com muita raça e vontade. Vamos jogar em casa e precisamos vencer para permanecermos dentro do G4”, concluiu.