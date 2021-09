Meia rescinde com Sport, que precisa pagar R$ 500 mil – Futebol Interior

Recife, PE, 27 (AFI) – Não há nada tão ruim que não possa piorar. Em crise dentro e fora de campo, o Sport viu o prata da casa Pablo Pardal conseguir a rescisão na Justiça e ainda foi condenado a pagar R$ 500 mil.

O meia-atacante de 22 anos disse que o clube não recolhe o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) desde 2019, além de não pagar férias e o 13º. O vínculo entre as partes iria até dezembro de 2022.

Revelado na base do próprio Sport, Pablo Pardal teve poucas oportunidades no time principal. Nesta temporada, só foi utilizado quatro vezes, sendo a última delas no dia 17 de março, contra o 4 de Julho, pela Copa do Nordeste.

No ano passado, o meia-atacante foi emprestado ao FC Cascavel-PR, onde conseguiu ter uma sequência. Foram 14 partidas e um gol marcado.

Sem ganhar há oito partidas, o Sport está na penúltima colocação do Brasileirão, com apenas 17 pontos, em situação bastante delicada na luta contra o rebaixamento.