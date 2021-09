Meia retorna, mas deve ser novamente emprestado pelo Paysandu-PA – Futebol Interior

Belém, PA, 8 (AFI) – O meia Alan Calbergue está de volta ao Paysandu-PA, mas por pouco tempo. O atleta teve seu empréstimo junto ao América-RN encerrado nesta quarta-feira. Porém, o jogador não deve ficar no Papão e possivelmente será novamente emprestado, sem ser aproveitado no Campeonato Brasileiro Série C.

Alan é cria da base, está com 23 anos, e já passou por times como Bragantino-PA, Aimoré-RS e Marília, sempre por empréstimo. O contrato com a equipe é válido até o final deste ano.

INTERESSADOS

O jogador já recebeu sondagens de equipes que disputarão a segunda divisão do Paraense e também de times de outros estados. O meia chegou a ter oportunidades no Paysandu-PA no ano de 2020, mas não agradou, e tem sido emprestado desde então.

EM CAMPO

O Papão ocupa o segundo lugar do Grupo A da Série C com 24 pontos. O próximo compromisso é contra o Ferroviário-CE, na segunda-feira (11), às 15h, fora de casa.