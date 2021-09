Meio-campista do Manaus-AM sente ansiedade na estreia – Futebol Interior

Manaus, AM, 20 (AFI) – Não são somente os jovens que sentem a pressão de uma estreia. Ainda mais um time que briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C. Júlio Rusch, de 24 anos e recém-contratado pelo Manaus-AM, passou pela experiência no domingo.

O Gavião empatou em 1 a 1 com o Ferroviário-CE, na Colina, pela 17ª rodada, e o meio-campista ganhou alguns minutos no time de Evaristo Piza. Foram os primeiros com a camisa do Manaus.

PODERIA SER MELHOR, MAS…

A atuação, no geral, agradou ao próprio jogador. Júlio Rusch, porém, não esconde que entrou em campo com um peso a mais. A chave para se acomodar está nos próximos dias.

“A gente fica ansioso, porque a gente sabe que pode estar estreando. Acho que foi uma estreia boa, errei algumas coisas, mas é só trabalhar bem a semana para estar melhorando e poder ajudar no próximo jogo.”

‘PONTO IMPORTANTE’

O empate, além das vitórias de Paysandu-PA e Tombense-MG, tirou o Manaus da primeira colocação no Grupo A. O Gavião está com 26 pontos, a um dos novos líderes, ainda no G4, em terceiro.

São dois acima do quinto, o próprio Ferroviário. Apesar da ameaça estar mais próxima, o estreante entende que o resultado ficou de bom tamanho.

“Acho que esse ponto é importante. Sabíamos que seria um jogo difícil, sabíamos que eles iam vir com o time recuado, mas ainda conseguimos propor o jogo e temos que comemorar esse ponto. Agora é trabalhar a semana forte para ir em busca da classificação em Belém.”

VAGA É DE QUEM?

O duelo na capita paraense é na Curuzu, casa do Paysandu, que já garantiu a classificação à próxima fase, às 17 horas do sábado (25). No mesmo dia e horário, o Ferroviário enfrenta o Floresta, no Vovozão.

