Melhor da 1ª fase, Castanhal-PA quer reverter placar em dia com cinco jogos – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – A segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D segue neste domingo com mais cinco partidas. Dono da melhor campanha geral na primeira fase, o Castanhal-PA foi derrotado no primeiro jogo e tenta reverter a situação diante do Moto Club-MA. Todos os mandantes terão que buscar o resultados, pois não venceram a primeira partida.

O Castanhal foi derrotado por 2 a 0 e agora recebe o Moto Club no Estádio Modelão, em Castanhal (PA), às 15h. Os paraenses precisam vencer por dois gols só para decidirem a vaga às oitavas de final nos pênaltis. Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Itabaiana-SE e América-RN. O primeiro encontro terminou empatado por 1 a 1 e os times se reencontram às 16h.

MAIS JOGOS

Outros jogos que terminram empatados na ida e estão totalmente abertos são ABC-RN x Retrô-PE (0 x 0) e Nova Mutum-MT x Uberlândia-MG (1 x 1). Já o Paragominas-PA está em vantagem, pois venceu o São Raimundo-RR por 1 a 0.

NA SEGUNDA-FEIRA

O último classificado será conhecido na segunda-feira com a definição na partida entre Guarany-CE e Galvez-AC, que empataram sem gols na ida. O time cearense é o único participante desta edição que já ergueu a taça, em 2010, e está em busca do bicampeonato, algo inédito na Série D.

REGULAMENTO

Todo o mata-mata será em dois jogos sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que define os quatro acessos à Série C.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DA 2.ª FASE: