Menopausa: especialista lista benefícios do implante hormonal para as mulheres

Na prática, a partir dos 40 anos, a queda de hormônios como estrogênio e progesterona já começa a ser significativa. Essa transição para a menopausa é conhecida como climatério.

“A fase do climatério também pode gerar inúmeros desconfortos e incômodos no corpo e no dia a dia. Por isso, é necessário contar com um tratamento adequado desde cedo.”