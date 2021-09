‘Mentiras, cagadas e tumulto’ – Futebol Interior

Recife, PE, 28 (AFI) – Após deixar recentemente o Sport, Thiago Neves voltou a publicar críticar à diretoria em suas redes sociais. Ao se referir a acontecimentos atuais, em que a diretoria cometeu erros grosseiros, como não registrar reforços e escalar jogador irregular, que pode custar todos os pontos do clube no Brasileirão, o meia afirmou que os dirigentes ‘só atrapalharam e inventaram mentiras’.

“Chegaram falando um monte de coisas, não fizeram nada, pelo contrário, só atrapalharam. Inventaram mentiras para os torcedores ficarem contra alguns jogadores e agora querem sair depois das tantas cagadas que fizeram! Estão começando a entender quem tumultuava o ambiente?!”, escreveu.

PASSAGEM NO SPORT

O jogador chegou ao Sport em agosto de 2020 para a disputa do Campeonato Brasileiro e, com seis gols, ajudou a evitar o rebaixamento da equipe pernambucana no ano passado. Ao todo, foram 46 partidas. O meia balançou as redes oito vezes e foi responsável por duas assistências.

Por conta de lesões e também por ter adquirido covid-19, o Thiago jogou menos do que o esperado em 2021: foram 21 jogos distribuídos em três na Copa do Nordeste, quatro no Campeonato Pernambucano e 14 no Campeonato Brasileiro. Em 2021, marcou dois gols e não deu nenhuma assistência.

POLÊMICAS

Antes de deixar o Sport, o jogador se envolveu em uma polêmica após responder a um torcedor em uma rede social depois da derrota para o Internacional, por 1 a 0. Acusado por tumultuar o ambiente, Thiago Neves respondeu que ajuda o clube comprando, do próprio bolso, itens para a rotina de trabalho como chuveiro, alimentos e aparelhos para fisioterapia.

Em outra publicação chegou a afirmar que era um dos jogadores que mais gostavam do clube. Os quatro jogadores citados pelo jogador, em resposta a um torcedor, foram André, Betinho, Ronaldo e ele próprio.