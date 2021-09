Mercado Bitcoin – Notícias Concursos

Considerada a maior plataforma de criptomoedas e ativos digitais da América Latina, 0 Mercado Bitcoin oferece vagas de emprego para diferentes áreas, como Comercial, Compliance e Jurídico, Marketing, Produtos e TI.

Pioneira no Brasil, a empresa foi eleita uma das 25 exchanges mais confiáveis do mundo em 2020 (BTI). Agora, para ampliar sua atuação, a plataforma busca profissionais que compartilhem de seus valores, baseados em três pilares fundamentais: liberdade, segurança e transparência.

Dentre as chances disponíveis, destacam-se as funções de executivo de contas B2B, gerente comercial B2B, advogado pleno/sênior, especialista de regulação, digital designer sênior, redator sênior, product designer sênior, agile coach, analista cloud FINOPS sênior, analista SRE, analista de QA (automação – SQUAD custódia), analista de QA (automação), analista QA (manual), analista de QA/automação sênior – growth, analista de segurança da informação júnior (gestão de vulnerabilidades de infraestrutura), coordenador de cybersecutiry, especialista em treat hunting, pessoa desenvolvedora backend, pessoa desenvolvedora front-end, pessoa desenvolvedora iOS, product designer – UX pleno, product designer – UX sênior, product manager, tech lead (java), tech lead (phyton), entre outros.

As vagas são para atuação na cidade de São Paulo (SP), onde está localizado o escritório da empresa. No entanto, a empresa oferece a possibilidade de atuação remota, no modelo “work from anywhere”, que permite que os profissionais trabalhem de qualquer região ou localidade.

Além disso, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios que inclui: cartão de benefícios flexível, ambiente colaborativo, vale refeição, vale alimentação, horário flexível, acesso ao Gympass, planod e saúde Amil One e bônus de até oito salários.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma vaga deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/mercadobitcoin para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. No endereço é possível, ainda, conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os requisitos e escopo de atuação.