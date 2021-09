Mês do Dia das Crianças deve ter queda de 4,7%, aponta Fecomércio-BA

O comércio já está se preparando para mais uma data comemorativa importante, o Dia das Crianças (dia 12 de outubro). Mas, as projeções não são tão positivas. De acordo com a Fecomércio-BA, as vendas de alguns setores devem cair, em média, 4,7% quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Os cinco setores analisados foram: vestuário, eletroeletrônicos, supermercados, farmácias e “outras atividades”, que contempla as lojas de brinquedos e artigos esportivos, por exemplo. O consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze, disse que esse resultado deve ser assimétrico, com três setores no positivo e dois no negativo.

“A alta anual projetada que ganha destaque é a do setor de roupas e calçados, de 8,7%. Tradicionalmente são produtos mais procurados para dar de presente para as crianças. E quem for ao comércio para comprar uma roupa infantil vai encontrar preços mais baratos do que no ano passado”, destaca Dietze.