Mesmo embalado por três vitórias, CSA terá mudanças nas laterais contra a Ponte Preta – Futebol Interior

Maceió, AL, 28 (AFI) – Em boa fase no Campeonato Brasileiro da Série B, já que vem de três vitórias seguidas, o CSA está focado em encostar cada vez mais na briga pelo G4. Para isso, terá uma difícil missão nesta quarta-feira (29), já que recebe a Ponte Preta, que também chega embalada, no Estádio Rei Pelé, às 21h30, pela 27ª rodada. Para o duelo, o técnico Mozart vai ser obrigado a mexer no time titular.

Isso porque, o lateral-direito Cristovam foi expulso na vitória heroica contra o Cruzeiro, de virada, no último domingo, por 2 a 1, e por isso cumpre suspensão. Em seu lugar, quem o favorito para ficar com a vaga é Éverton Silva. Já no lado esquerdo, Ernandes está de volta ao time após cumprir suspensão e retorna na vaga que foi de Kevyn.

No restante, o técnico deu inidicios no treino da manhã desta terça-feira, que não deve fazer grandes mudanças já que está feliz com a evolução da equipe nas últimas rodadas. “Fomos felizes, conseguimos uma grande vitória, os jogadores tiveram uma capacidade enorme de superação. Conseguiram virar um resultado adverso, no campo do adversário e com a pressão da torcida”, disse o comandante.

Até por conta disso, o CSA deve ir a campo neste meio de semana com a seguinte formação: Thiago Rodrigues; Éverton Silva, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Yuri e Gabriel; Marco Túlio, Iury Castilho e Bruno Mota.