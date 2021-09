Mesmo próximo da classificação, Manaus anuncia saída de meia que é ídolo na Bulgária – Futebol Interior

Manaus, AM, 16 (AFI) – Apesar de estar na liderança isolada do Grupo A e cada vez mais próximo da classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus-AM anunciou uma baixa para a sequência da temporada, no tarde desta quarta-feira (16). Trata-se do meia Marcelinho, de 37 anos, que estava no clube desde abril.

“Obrigado, Marcelinho! O meia fez 12 jogos com o manto esmeraldino, colaborando na conquista do tetracampeonato amazonense e marcando um gol contra o Jacuipense pela 6⁰ rodada da Série C. A decisão foi feita de comum acordo, a pedido do atleta”, disse o clube em uma postagem nas redes sociais.

A saída foi anunciada depois de uma longa reunião entre as partes, no qual o pedido para a saída veio do atleta. Ao todo, ele fez 10 jogos e marcou um gol durante a temporada. O camisa 10 também fez parte do elenco que foi campeão estadual, logo em sua chegada.

Porém o grande sucesso de Marcelinho foi bem longe do Gavião do Norte. Ídolo do Ludogorets Razgrad, onde foi campeão por 10 vezes do Campeonato Bulgaro, ele voltou ao Brasil na temporada passada. Antes de chegar ao Manaus, sua cidade natal, ele disputou a Série B pelo Vitória.

BRIGA PELA CLASSIFICAÇÃO

O Manaus é o líder do Grupo A, com 25 pontos, e faltam apenas duas rodadas para o término da Primeira Fase. O primeiro duelo do Gavião é na Colina, neste domingo, contra o Ferroviário-CE, às 16 horas.

O time de Evaristo Piza fecha a campanha fora de casa, na Curuzu, diante do Paysandu-PA, que é o atual segundo colocado com 24, no sábado seguinte. O primeiro time fora do G4 é o próprio Ferroviário, que soma 23 pontos.