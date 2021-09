Mesmo separados, Dennis DJ e ex seguem dividindo mansão; veja fotos

E que teto! Um pé direito altíssimo na mansão de 850m² que ocupam no condomínio Malibu, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O imóvel teve projeto da arquiteta Claudia Pimenta e da designer de interiores Patrícia Franco.

O ponto alto do projeto é o sótão que foi transformado numa área de lazer para ninguém querer sair de casa. Nem separado. São 150m² onde estão mesa de som, home theater e armário para guardar as guitarras do DJ.