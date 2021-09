Meta abre 400 vagas de emprego para trabalho híbrido ou remoto

A Meta, consultoria focada em soluções de tecnologia e transformação digital, está com 400 vagas abertas para modelo de trabalho híbrido ou 100% remoto. As oportunidades são para desenvolvedores backend, frontend e engenheiro de dados.

Para as vagas, a empresa oferece como benefícios a carga horária flexível e o formato de home office, além de salário atrativo, plano médico e odontológico, auxílio transporte e refeição, entre outras vantagens como convênios com instituições de ensino superior e escolas de inglês.

Cerca de 35 profissionais serão direcionados para posições da filial da empresa no Canadá. Nesse caso, o inglês fluente é fundamental, mas a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo.

Os interessados devem se candidatar pelo site da empresa ou pelo link https://meta.compleo.com.br. A Meta não informou uma data limite para o término das inscrições, deixando o processo seletivo em aberto até o preenchimento dos cargos. De acordo com a empresa, esse número de novas vagas na Meta tem sido uma constante. Apenas no primeiro semestre de 2021 foram mais de 1.300 contratações. Hoje a empresa soma 2.500 funcionários em agosto, distribuídos pelos 26 estados brasileiros, 100 cidades e 8 países no mundo.