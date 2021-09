Com foco em soluções de tecnologia e transformação digital, a Meta anuncia novas vagas de emprego destinadas a profissionais que desejam integrar seu time e suportar sua expansão. Ao todo, são 400 oportunidades abertas para atuação no modelo híbrido, com a possibilidade de trabalhar, também, no formato 100% remoto.

Grande parte das oportunidades tem como objetivo atender a uma demanda crescente da área de TI da empresa. Dito isso, há chances para Desenvolvedor, Analista de Suporte, Consultor SAP, Product Designer, Dev Lead, Analista de Testes, Oracle OSB Developer, Business Analyst, Desenvolvedor Phyton, Analista de Sistemas, Analista de Negócios, Engenheiro de Dados e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas conhecimento em inglês é uma exigência importante, especialmente para as posições destinadas à filial no Canadá. Neste caso, a fluência é primordial. No entanto, como há a possibilidade de atuação remota, podem se candidatar profissionais de qualquer parte do mundo!

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão uma série de benefícios, como carga horária flexível, plano de saúde, plano odontológico, auxílio transporte, auxílio refeição, convênios com instituições de ensino superior e escolas de inglês, entre outros.

As contratações, aliás, vão de encontro com a expansão do negócio: apenas no primeiro semestre de 2021 foram mais de 1.300 contratações. Atualmente, são mais de 2,5 mil funcionários distribuídos entre os 26 estados brasileiros, 100 cidades e 8 países no mundo.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer às vagas oferecidas pela Meta deverão acessar o site da empresa, disponível em www.meta.com.br/talentos, para cadastrar o currículo e conferir a lista completa dos postos de trabalho abertos, assim como requisitos e escopo de atuação.

A candidatura também pode ser realizada diretamente pelo endereço https://meta.compleo.com.br.

Não há detalhes sobre a data limite para inscrição, de modo que a seleção permanecerá em aberto até o preenchimento completo das oportunidades.