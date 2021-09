Meta BPO abre mais de 100 empregos para todo o país

A Meta BPO está anunciando mais de 100 vagas de emprego pelo país! São várias chances de contratação pela intermediação do Grupo Meta BPO, que tem especialização em Recrutamento e Seleção. As oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Brasil e garantem muitos benefícios. Saiba como se inscrever a uma das chances de contratação com carteira assinada!

Meta BPO abre vagas de emprego pelo país

As oportunidades disponíveis pela intermediação da Meta BPO estão divulgadas para profissionais proativos, e garantem uma remuneração compatível com o mercado, vale transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e outros benefícios. Saiba quais são os cargos anunciados pela empresa de consultoria, neste momento!

Analista de Atração e Seleção Júnior;

Analista de Assuntos Regulatórios Sênior;

Metrologista Pleno;

Farmacêutico Responsável Técnico (Guarulhos SP);

Assistente de Sell Out (Power Bi);

Auxiliar de Serviços Gerais;

Analista de Marketing Digital Pleno;

Analista de Farmacovigilância Jr.

Comprador Pleno;

Auxiliar de Manutenção Predial – Vila Olímpia (SP);

Analista de Auditoria Jr. (Temporário);

Vendedor Externo;

Executivo de Vendas | Maragogi/AL;

Executivo de Vendas | Campina Grande/PB;

Executivo de Vendas | Mossoró/RN;

Executivo de Vendas | Santa Maria/RS;

Executivo de Vendas Hunter | São Gabriel/RS;

Analista de Marketing Digital;

Analista de Marketing Pleno;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Analista Administrativo de Vendas;

Analista de Logística;

Supervisor de Produção;

Analista de Sistemas da Qualidade Júnior;

Promotor de Vendas – Goiânia;

Analista de Administração de Pessoal;

Estágio em Química;

Analista de CRM (Sales Force e Veeva);

Analista de Planejamento de Materiais (Jaguariúna – SP);

Analista de Eventos Sênior;

Representante de Vendas (Canal Farma) Temporário;

Farmacotécnico;

Assistente Administrativo Financeiro;

Analista Administrativo de Vendas (BackOffice) – São Carlos – SP;

Eletricista de Manutenção Industrial Temporário.

Como se candidatar

Os candidatos que queiram participar do processo seletivo da Meta BPO podem acessar a página de inscrição, escolher uma das funções disponíveis e clicar em “Candidate-se”.

