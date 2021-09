Meta BPO tem novos empregos pelo país; veja cargos

Meta BPO abre NOVOS empregos para profissionais de diferentes especializações em todo o país. São mais de 50 vagas com diversos benefícios disponíveis. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Meta BPO anuncia vagas de emprego

A Meta BPO divulgou mais de 50 vagas de emprego abertas para contratação de colaboradores de diversas áreas de atuações pelo país. Além da remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como plano de saúde, home office, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte. Dentre as oportunidades, estão as seguintes funções:

Analista Administrativo de Benefícios (Saúde e Odonto);

Analista Administrativo de Vendas (BackOffice);

Eletricista de Manutenção Industrial Temporário;

Farmacotécnico;

Assistente Administrativo Financeiro;

Representante de Vendas (Canal Farma) Temporário;

Analista Administrativo de Vendas;

Analista de Logística;

Supervisor de Produção;

Analista de Sistemas da Qualidade Júnior;

Nutricionista Representante de Vendas;

Analista Administrativo Pleno;

Nutricionista;

Operador de Empilhadeira;

Auxiliar de Logística;

Assistente de Logística;

Analista de Controladoria Pleno;

Assistente Administração de Vendas II Temporário;

Analista de Logística Pleno (Key User SAP);

Analista de Vendas;

Auxiliar de Almoxarifado Produtivo;

Analista de Recursos Humanos Sênior;

Representante de Atendimento ao Cliente – Seguros;

Promotor de Vendas;

Analista de Performance;

Supervisor de Sac;

Visual Merchandising;

Analista de Atração e Seleção Júnior;

Analista de Assuntos Regulatórios Sênior;

Líder de Loja;

Analista Administrativo Jr;

Analista de Desenvolvimento Organizacional (Psicólogo);

Auxiliar de Agendamento;

Técnico de Instrumentação;

Analista de Recursos Humanos Júnior;

Vendedor Técnico;

Analista Comercial;

Entre outras.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas, os candidatos devem acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

