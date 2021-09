Michelin tem empregos para MULHERES no Rio de Janeiro

A Michelin está divulgando, nesta semana, novas oportunidades de emprego. Desta vez, as vagas abertas são exclusivas para o público feminino da região do Rio de Janeiro. A empresa proporciona banco de talentos, oportunizando a diversidade e inclusão, sempre! Saiba como se candidatar a uma das vagas!

Michelin tem empregos para MULHERES

A Michelin é líder em produção de pneus, dedicando-se a otimizar a mobilidade de bens e pessoas, sustentavelmente, produzindo e comercializando produtos e serviços. Os únicos requisitos para o cargo são o nível médio completo e idade acima dos 18 anos.

As tarefas do cargo disponível incluem as responsabilidades, a seguir:

operação de equipamentos de produção;

abastecimento e apoio das diferentes máquinas;

trabalho em equipe, considerando melhores performances sempre;

organização da área de trabalho e estoque;

conhecimento e avaliação dos aspectos e impactos, riscos e afins de todas as atividades.

Os benefícios disponíveis pela contratação são o plano médico e odontológico, previdência privada, participação nos lucros, refeitório, auxílio fretado, auxílio estacionamento, convênio com empresas parceiras, dentre outros.

Como se inscrever

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados podem clicar na página de inscrição e acessar o ícone “Candidate-se”. A Michelin quer contratar mulheres proativas e determinadas a conquistar o sucesso!

