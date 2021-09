Microsoft anuncia Surface Laptop Studio com display 120 Hz e suporte a caneta Stylus

A Microsoft anunciou hoje (22) durante evento online o seu novo Surface Laptop Studio, notebook que traz um design original que permite que você não só movimente a tela para utilização como tablet mas também consiga movimentar o display para frente e utilizá-lo de diversas maneiras, seja para produtividade ou para entretenimento, confira abaixo o vídeo de divulgação do produto.

O carro chefe do novo Surface Laptop Studio com certeza é o seu mecanismo na tela que proporciona infinitas possibilidades em seu uso, o display conta com 14,4 polegadas touchscreen com resolução 2400 x 1600 (201 PP1) em uma proporção 3:2 e uma taxa de atualização de 120 Hz, além de suporte Dolby Vision.

Serão disponibilizados duas variantes para o novo dispositivo da empresa, o primeiro conta com um processador Intel Core i5-11300H com vídeo Intel Iris Xe Graphics e promete duração de até 19 horas de uso.moderado e chega pesando 1.742 gramas.

O modelo mais poderoso da família virá equipado com um processador Intel Core i7-11370H e uma placa de vídeo GeForce RTX 3050 Ti com memória de vídeo GDDR6 de 4GB, o aparelho promete duração de até 17 horas com uso moderado e seu peso é de 1.820 gramas.

Os modelos utilizarão memória LPDDR4x de 16 GB ou 32 GB e terão quatro opções de armazenamento em SSD: 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB.



O modelo é totalmente compatível com a nova Microsoft Slim Pen 2, que foi inclusive projetada pensando no novo Surface Laptop Studio e pode ser carregada e conectada ao teclado do aparelho.

O produto conta com duas conexões USB 4.0 com suporte a tecnologia Thunderbolt 4, além de conexão para fones de ouvido de 3,5 mm e uma porta Surface Connect. Há também conexão Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 para conectar seus dispositivos, incluindo o controle de Xbox para os que utilizarão o produto para jogar.

O Microsoft Surface Laptop Studio começa a ser vendido nos Estados Unidos em 5 de outubro com sua versão mais básica custando U$1.599,99.

Fonte: microsoft