Microsoft atualiza ferramenta para checar compatibilidade com o Windows 11

A Microsoft disponibilizou para download uma versão atualizada (versão 3.0.210914001) da ferramenta Verificação de integridade do PC (PC Health Check na versão em inglês), que serve para checar a compatibilidade dos computadores com o Windows 11, que será lançado oficialmente no próximo dia 5 de outubro.

OFICIAL: Windows 11 será lançado

no dia 5 de outubro

A versão inicial da ferramenta foi lançada em junho pela Microsoft e removida pouco tempo depois após reclamações de muitos usuários, que disseram que ela não fornecia informações suficientes sobre o motivo para a incompatibilidade com o Windows 11. No final de agosto a empresa passou a oferecer uma versão atualizada da ferramenta com mais informações sobre o hardware detectado como compatível ou incompatível com o Windows 11.

Agora a ferramenta foi atualizada novamente, a assinatura digital é de 14 de setembro, mas como nenhum changelog foi divulgado, é um pouco difícil saber especificamente o que a versão 3.0.210914001 da ferramenta traz de novo.

A nova versão da versão atualizada da ferramenta Verificação de integridade do PC está disponível através dos links abaixo para Windows 64 bits, Windows 32 bits e ARM, e para o Windows 10 em Modo S. Para quem não sabe, o Windows 10 em Modo S é uma versão do Windows 10 que só permite a instalação de aplicativos através da Microsoft Store ou de aplicativos aprovados oferecidos pela própria Microsoft ou por outros fornecedores.

– Download para Windows 64 bits

– Download para Windows 32 bits/ARM

– Download para Windows 10 em Modo S



Depois de baixar e instalar a versão atualizada da ferramenta Verificação de integridade do PC, basta executá-la e clicar no botão Verificar agora para ver se seu PC é compatível com o Windows 11 e elegível para o upgrade gratuito para o novo sistema operacional:



Reprodução/Fabio Rosolen



PC com hardware detectado como não suportado pelo Windows 11

e inelegível para o upgrade gratuito via Windows Update

(Reprodução/Fabio Rosolen)



PC com hardware detectado como suportado pelo Windows 11

e elegível para o upgrade gratuito via Windows Update

(Reprodução/Fabio Rosolen)

Usuários com PCs com hardware detectado como não suportado pelo Windows 11 ainda poderão optar por fazer uma instalação limpa do novo sistema operacional. O problema é que como eles não são suportados oficialmente, o Windows 11 nestes PCs não receberá atualizações da Microsoft através do Windows Update. Ainda não se sabe se a Microsoft também impedirá que os usuários baixem e instalem as atualizações manualmente nestes PCs.

