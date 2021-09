Microsoft Slim Pen 2 promete trazer a sensação de ser usada no papel

Hoje a Microsoft está fazendo seu evento para apresentar as novidades da série Surface, como de praxe nesses eventos da empresa, ela apresentou uma nova caneta. A nova Surface Slim Pen 2 é feita para dar uma melhor resposta e sensação ao usuário, e é perfeita para usar com os novos Surface Pro 8, Pro X e Go 3 apresentados no evento de hoje.

A principal novidade na nova caneta da gigante de Redmond é o motor háptico equipado nela, que é capaz de fornecer ”sinais táticos” enquanto o usuário usa ela para desenhar ou escrever. Segundo o que foi afirmado pela empresa durante a sua apresentação, a nova Slim Pen 2 é capaz de passar a sensação de estar sendo usada em superfícies diferentes, dando a impressão de estar sendo usada em um papel invés de uma tela de vidro.

Claro que essa afirmação deve ser parte da campanha de marketing do produto, mas essa resposta deve beneficiar bastante o usuário na hora de utilizar a Surface Slim Pen 2. Segundo o portal Engadget, a novidade deve dar uma maior precisão na hora de ser usada, além de diminuir a latência e trazer uma ponta mais nítida.



Créditos: Divulgação Microsoft

Como esperado, a nova caneta da Microsoft traz uma série de benefícios de utilização junto com os aparelhos da série Surface, por isso ela é apresentada junto aos novos modelos da linha. As canetas da empresa são projetadas para poderem ser carregadas nos teclados feitos para a série Surface Pro (Pro 8 e Pro X), podendo também ser conectada e carregada magneticamente no Surface Laptop Studio. Um carregador avulso também está sendo vendido pela fabricante por um valor de US $ 35, aproximadamente R$ 185 em conversão direta.



Créditos: Divulgação Microsoft

Assim como alguns modelos apresentados hoje, como a nova versão do Surface Pro X, a Surface Slim Pen 2 será lançada no dia 5 de outubro, mesma data que chega o Windows 11. Atualmente a Microsoft está fazendo a pré-venda da caneta no seu site oficial por $ 130, cerca de R$ 685.



Fonte: Engadget, Microsoft