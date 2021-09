Microsoft Surface Duo 2 mistura celular e tablet em um dispositivo dobrável e portátil

A Microsoft anunciou em evento realizado hoje (22) a segunda geração do Surface Duo, seu dispositivo dobrável com duas telas que pode ser utilizado como smartphone e como tablet, seja para uso normal do dia-a-dia ou produtividade e até mesmo para jogar games.

O novo dispositivo se chama Surface Duo 2 e será lançado em 21 de outubro nos Estados Unidos custando a partir de U$1.499,99.

O aparelho dobrável chega com duas telas OLED de 5,8 polegadas e resolução de 1344 x 1982 com taxa de atualização de 90 Hz, um dos destaques desse novo modelo é a tela um pouco curvada na que fica visível na região da dobra quando o aparelho está fechado, possibilitando a visualização de notificações, os displays contam com proteção Corning Glass.

O produto chega rodando Android 11 utilizando um processador Qualcomm Snapdragon 888 e é equipado com 8 GB de memória RAM para auxiliar na abertura de múltiplos aplicativos e jogos mais pesados.

O Surface Duo 2 será vendido em três opções de armazenamento interno, sendo 128 GB, 256 GB e 512 GB as opções ao consumidor.



Seu conjunto de três câmêras na parte de trás do aparelho incluem uma ultra wide de 16 MP, f/2.2, uma wide de 12 MP, f/1.7, OIS e por último uma telephoto de 12 MP, f/2.4, OIS.

A empresa destaca o uso do Surface Duo 2 de diversos modos para produtividade, incluindo anotações, elaboração de tabelas e até mesmo para video chamadas.

O seu uso para leitura é extremamente indicado pela Microsoft, inclusive ela destaca o formato de livro que o dispositivo possui, tornando-o confortável para ser segurado nos momentos de leitura.

As duas telas se tornam efetivas quando o assunto são games, a empresa informa que mais de 150 jogos já possuem suporte para o uso de duas telas, o principal uso permite que você controle o jogo na tela utilizada na parte de baixo, enquanto toda a ação acontece na tela de cima, inclusive o Xbox Game Pass, serviço de jogos da empresa, possui uma ampla variedade de jogos adaptados para telas de smartphones com os controles na tela, dispensando o uso de controles externos.

A bateria equipada no aparelho é de 4.449 mAh e a Microsoft garante que será possível utilizar o Surface Duo 2 por um dia sem precisar carregar a bateria, que é carregada via porta USB-C. Seguindo as tendências atuais do mercado, o dispositivo não chegará acompanhado de um carregador de tomada, sendo necessário a compra do produto separadamente, a empresa indica que seja utilizado um de 23 W.

O aparelho também conta com conexão 5G além de suporte a NFC e carregamento sem fio Qi e é compatível com as canetas Surface Slim Pen, Surface Pen e Surface Hub 2 Pen.



O Surface Duo 2 chega em 21 de outubro nos Estados Unidos e outros países selecionados nas cores branco e preto, custando U$1.499,99 para a versão de 128GB, U$1.599,99 para a versão de 256 GB e U$1.799 no modelo de 512 GB.

Via: 9to5google, theverge, engadget