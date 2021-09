Microsoft Surface Go 3 ganha versão com novos processadores Intel

Hoje a Microsoft realizou o evento para anunciar os novos aparelhos da linha Surface é um desses dispositivos mostrados pela empresa foi o mais barato da linha, o novo Surface Go 3. O tablet de entrada da empresa vem com melhorias em relação ao seu antecessor, com a principal delas sendo os novos processadores da Intel.

A construção do modelo não é muito diferente do Surface Go 2 lançado anteriormente, com o novo dispositivo vindo com a mesma configuração de tela de 10,5 polegadas com uma resolução 1920x1280p. Além do display, a gigante de Redmond também está trazendo o mesmo conjunto de câmeras e alto-falantes do antecessor no Go 3, que possui também as mesmas dimensões do antecessor.

O que realmente mudou foi na parte interna do Surface Go 3, que agora virá equipado com novos processadores Intel, sendo eles os Intel Pentium Gold 6500Y e Core i3-10100Y, que são consideravelmente melhores que o Gold 4425Y ou um Core m3 do modelo de segunda geração. A Microsoft afirma que essa mudança tornará o tablet ainda mais potente para uso imediato, com um aumento de até 60% no desempenho.

Uma novidade que pode agradar os interessados é o sistema operacional do tablet, que já virá rodando o novo Windows 11 Pro, inclusive com a câmera do aparelho servindo para fazer o reconhecimento facial via Windows Hello. Para quem não gostar muito das novidades e visual do novo sistema operacional da empresa, ela também venderá o modelo com uma versão vindo com o Windows 10 Pro.

O novo Surface Go 3 terá suporte para todas as funcionalidades da Microsoft Pen Protocol, entretanto a fabricante não está enviando nenhuma caneta junto na caixa. Segundo a Microsoft, a bateria do aparelho é capaz de durar um total de 11 horas com uma utilização “típica” com o Wi-Fi ligado.



A Microsoft está atualmente fazendo a pré-venda dos novos aparelhos através da Microsoft Store, o Surface Go 3 pode ser configurado com diferentes opções de processadores, memória RAM e armazenamento, com a opção mais barata custando US $ 399, aproximadamente R$ 2.100 em conversão direta. Atualmente os modelos possuem suporte apenas para conexão via Wi-Fi, mas a fabricante informou que nos próximos meses um modelo com suporte a redes LTE deve ser lançado.

