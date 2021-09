Milton Muniz é homenageado com o Troféu Gogó da Ema – Edição 2021

Na noite desta terça-feira, 28 de Setembro, o jovem Milton Muniz, foi homenageado com o Troféu Gogó da Ema – edição 2021, no Teatro Deodoro na capital Alagoana, Maceió. O Prêmio é concedido às empresas e pessoas que contribuem para o desenvolvimento do Estado de Alagoas, nas mais variadas categorias.

O jovem Milton Muniz que é natural da bela Piaçabuçu, tem 28 anos, é Graduado em Direito, atua nos movimentos sociais, como: Cultura, Juventude e Meio Ambiente. Ele foi um dos fundadores do Conselho Estadual de Juventude de Alagoas. Foi membro do Conselho Estadual e Nacional de Juventude; Parlamentar Jovem Pela Água 2015 – 2018, pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (PNJA); Foi o Secretário Municipal de Meio Ambiente do município de Piaçabuçu, sendo o Secretário mais jovem da história do município.

Milton também atuou como Consultor e mobilizador num termo de Cooperação entre a Secretaria Nacional de Juventude e a UNESCO; Foi Assessor de Gabinete, Gerente de Projetos Especiais, Gerente de Compras e Superintendente de Formação e Difusão Cultural e atualmente exerce o cargo de Superintendente de Apoio à Produção Cultural da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas.