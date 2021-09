Minerva Foods abre novos empregos pelo país; veja cargos

Minerva Foods abre NOVOS empregos para profissionais de diferentes especializações pelo país. São mais de 30 oportunidades com vários benefícios disponíveis. Veja, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Minerva Foods anuncia vagas de emprego

São mais de 30 vagas de emprego disponíveis para contratação de trabalhadores de diversas áreas de atuações em todo o país. Dentre as oportunidades abertas, estão as seguintes funções e suas localidades:

Analista de Recursos Humanos (Treinamento e Desenvolvimento) – Paranatinga;

Analista de Recursos Humanos – Paranatinga;

Assistente Compra – Gado (Equipe de Campo) – Paranatinga;

Vendedor de Negócios Auto Serviço – Ceará;

Vendedor Externo Atuação – Pernambuco;

Vendedor Externo – Juazeiro do Norte CE;

Vendedor de Negócios Auto Serviço – Belo Horizonte;

Analista Recursos Humanos – Palmeiras de Goiás;

Vendedor de Negócios Auto Serviço – Minas Gerais;

Analista de Compliance Jr – Barretos;

Analista de Orçamento – Barretos;

Analista de Sustentabilidade Sênior Institucional – Barretos;

Estágio de Marketing Digital – São Paulo;

Instrumentista – Rolim de Moura;

Líder do Abate – Rolim de Moura;

Supervisor de Controle de Qualidade – Araguaína;

Analista PCP – Araguaína;

Analista de Logística Sr (BI) – Barretos;

Coordenador Controle de Qualidade – Araguaína;

Vendedor de Negócios Autosserviço – Pernambuco;

Líder Produção Desossa – Minas Gerais;

Analista de Almoxarifado Jr – Barretos;

Assistente Administrativo – Barretos;

Analista de Pricing Sr – São Paulo;

Analista de Logística Sr – Barretos;

Coordenador Administrativo – Pará;

Supervisor de CSC – Barretos;

Analista de Trade Marketing – São Paulo;

Analista Administrativo Pl – Barretos.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas abertas na Minerva Foods, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todas as informações referentes a oportunidade desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

Ainda, a depender do cargo, além do salário de acordo com o mercado, a empresa oferece benefícios como plano de saúde, cesta de natal, participação de lucro, vale alimentação e seguro de vida.

