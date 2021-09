“Minha prioridade” – Futebol Interior

Curitiba, PR, 19 (AFI) – Apesar de péssima campanha e do rebaixamento para a Série D, pela primeira vez em sua história. O goleiro Bruno Grassi, conseguiu ser o destaque do Paraná e cair nas graças da torcida. Mas para a preocupação dos torcedores, seu contrato irá apenas até o dia 21 de novembro deste ano, mas o atleta garantiu que sua prioridade é renovar com o time da Vila Capanema.

“Eu espero fazer parte deste processo. A gente vai conversar esta semana. Já falei até com meu empresário que minha prioridade seria ouvir primeiro o Paraná e dar preferência porque eu sou muito grato pela forma como fui recebido não só pelos jogadores, pela torcida e pelos funcionários… Fui muito bem recebido e quero continuar dando meu melhor”, falou à Rádio Banda B

TRJETÓRIA DE BRUNO

Com passagens no Grêmio, Criciúma e CSA. Bruno Grassi, conseguiu manter uma regularidade e ser titular apenas no Paraná. Fazendo sua estreia no empate em 1 a 1 com o Londrina, o goleiro defendeu a camisa do clube em 26 oportunidades, sofrendo 25 gols.

Caso permaneça no Paraná, Bruno terá uma tarefa árdua no clube, que sofreu seu terceiro rebaixamento em quatro anos. O jogador afirma que por mais que seja difícil, ele deseja ajudar o clube a voltar para as primeiras divisões do futebol brasileiro.

“Eu espero, caso venha a ficar, fazer meu trabalho melhor ainda do que foi este ano. A diretoria já mostrou que quer levar o Paraná Clube ao caminho certo. Acho que isso já é o principal. O Paraná precisa ser ajudado. Não sei o que aconteceu tempos atrás, mas a gente precisa ajudar o Paraná, e essa diretoria já mostrou que veio para contribuir”, afirma o goleiro.

CUMPRINDO TABELA

O Paraná terá um último confronto pela Série C nesta temporada, e será justamente contra o também rebaixado Oeste. O confronto será na Vila Capanema no sábado(25).