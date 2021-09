Ministério Público proíbe xará de clube do Brasileirão de disputar torneios por causa de dívidas – Futebol Interior

Teresina, PI, 16 (AFI) – Grande parte dos clubes brasileiros está quebrada financeiramente, mas ainda assim segue contratando e até mesmo disputando torneios. O Flamengo, do Piauí, sem tanta força no cenário nacional, não teve a mesma sorte e foi proibido de disputar novas competições pela Justiça do Trabalho. O motivo? Dívidas.

A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho no Piauí (MPT-PI) e Gustavo Ribeiro Martins, juiz do Trabalho Substituto, acatou, levando em conta o descumprimento das decisões judiciais de 2018. O Flamengo acumula dívidas de 13º salários e férias. Até mesmo a Federação de Futebol do Piauí (FFP) foi punida e multada em R$ 10 mil por permitir que seu filiado dispute campeonatos.

“Esse magistrado tem observado a inércia, a atitude reiterada e omissiva, além do descaso com as decisões dessa Justiça Especializada, não só pela lamentável situação do Esporte Clube Flamengo, mas também por parte da Federação Piauiense de Futebol”, diz o despacho.

O MPT informou que o Flamengo foi notificado judicialmente, mas mesmo assim não cumpriu a decisão. O clube piauiense promete recorrer.