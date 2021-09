Mion mostra Tiago Leifert requebrando ao som de Gretchen

A cena não foi ao ar na TV. Mas Marcos Mion entendeu a importância de fazer o registro se tornar público. Pois é, o novo apresentador do “Caldeirão” mostrou, nesta terça-feira (7), o momento em que os convidados dançaram ao som do “Melô do piripri” de Gretchen, que cantou o clássico, na ocasião. Destaque, claro, para Tiago Leifert, que requebrou horrores e ganhou até um tapinha no bumbum de Marcos Mion.