Mirassol-SP 2 x 5 São José-RS – Zequinha passa por cima do Leão, se afasta da parte debaixo e sonha alto na Série C – Futebol Interior

Mirassol, SP, 03 (AFI) – De forma avassaladora e de virada, o São José venceu o Mirassol de goleada por 5 a 2 na abertura da 15º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol.

Os gols da vitória foram marcados pelo goleiro Fábio Rampi, de pênalti, Gabriel Lima, Maradona e Crystopher, que fez dois. O Mirassol marcou o seus gols com Everton Heleno e Léo Aguiar.

Com a vitória, o São José está em sétimo com 19 pontos, abre nove pontos da zona de rebaixamento e já almeja o G4. O time gaúcho não perde há quatro jogos na Série C e coleciona a segunda vitória consecutiva, antes tinha vencido o Paraná Clube.

O Mirassol permanece na oitava posição do Grupo B, com 16 pontos e segue ameaçado pelo rebaixamento e pode dar adeus as chances de classificação ainda nesta rodada – para isso basta o Ituano smar um ponto contra o Figueirense.

No dia que completou um ano no comando do Mirassol, o técnico Eduardo Baptista viu o time perder sua terceira seguida na competição, antes tinha perdido para Figueirense e Ituano.

O JOGO

A partida foi movimentada no primeiro tempo e também muito faltosa – foram oito cartões amarelos distribuídos somente antes do intervalo.

O Mirassol começou melhor e antes dos dez minutos chegou duas vezes, com Matheusinho e marcando um gol –Daniel contra– mas a arbitragem já havia marcado falta de ataque de Giovani.

O São José chegou pela primeira vez somente aos 25, quando Mazola parou na boa defesa de Edson.

Após esse susto, o Mirassol abriu o marcador aos 28 minutos. Ricardo Luz cobrou escanteio e Everton Heleno subiu para tocar de cabeça no canto para marcar. Foi o segundo gol dele na Série C. Três minutos após o gol, o meia teve a chance de ampliar em contra-ataque armado por Mateusinho, mas desperdiçou.

Depois deste lance, o São José não perdoou e virou o jogo. Aos 34 minutos, Matheusinho derrubou Mazola na área. O goleiro Fábio Rampi bateu a penalidade e empatou a partida. O segundo gol saiu aos 42. Após cobrança de escanteio, Bruno tocou de cabeça e Gabriel Lima também de cabeça completou para o gol.

ZEQINHA ANIQUILA

O São José voltou avassalador do intervalo e fez dois gols antes dos dez minutos. Aos seis minutos, Crystopher fez o terceiro. Após Maradona desviar no primeiro pau, ele chega batendo para marcar. Dois minutos depois, Mazola avançou e bate de fora da área. No rebote de Edson Mardden, Maradona faz o quarto.

Mesmo com os 4 a 1 no placar, o São José continuava no ataque e buscava o quinto e chegou a criar boas chances de ampliar o marcador.

Na base da vontade, o Mirassol buscou diminuir até o final e fez o segundo aos 41 minutos. Giovani recebeu na direita e cruzou rasteiro para Léo Aguiar desviar para o fundo do gol.

O São José, porém, teve tempo de marcar o quinto, com o meia Crystopher, que faz um golaço, tocando por cima do goleiro do Mirassol aos 47 minutos.

PRÓXIMOS JOGOS

O Mirassol joga, pela 16º rodada, no domingo (12) diante do Paraná Clube, fora de casa. O São José, no sábado (11), recebe o Figueirense, em Porto Alegre.