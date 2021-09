Mirassol vence e deixa o Paraná mais perto da Série D em 2022 – Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – Na briga direta pela liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, Manaus e Botafogo-PB empataram sem gols na capital do Amazonas, neste domingo, pela 16.ª rodada. A classificação continua indefinida no Grupo A, porém, no Grupo B o Mirassol se livrou de queda ao vencer por 1 a 0 o Paraná, que está virtualmente rebaixado para a Série D.

LIDERANÇA PROVISÓRIA

O empate manteve o Manaus na liderança, com 25 pontos, e o Botafogo-PB em quarto lugar, com 22. Mas o Paysandu, vice-líder com 24, pode assumir a ponta caso vença o Ferroviário, nesta tarde, no Ceará, fechando a rodada.

O Tombense aparece em terceiro lugar com 24 pontos após empatar em casa sem gols com o Floresta-CE, que tem 17 pontos em oitavo, e tenta se livrar do rebaixamento. Atrás dele estão o Jacuipense-BA, com 15, e o Santa Cruz com 11 pontos.

DECISÃO EM CURITIBA

No final da tarde, em Curitiba (PR), num jogo importante em termos de rebaixamento dentro do Grupo B, o Mirassol levou a melhor ao ganhar do Paraná por 1 a 0. Com 19 pontos, o time paulista está livre da ameaça de queda, porque tem seis vitórias, e continuará na Série C em 2022.

De outro lado, a situação do Paraná é crítica, porque soma 13 pontos, em penúltimo lugar, e vai disputar com o São José-RS a sua permanência na divisão. O time gaúcho, com 19 pontos, está em oitavo lugar.

Para evitar a queda à Série D, o Paraná terá que vencer seus dois jogos, contra Novorizontino, fora, e Oeste, em casa, e torcer para que o São José não some ponto nos seus últimos dois jogos, contra o Oeste fora e o Ypiranga em casa. Com sete pontos, o Oeste já está rebaixado.

OS CLASSIFICADOS

Ao contrário do Grupo A, ainda indefinido em termos de classificação, no Grupo B três clubes já estão classificados: Novorizontino (33), Ituano (31) e Ypiranga (30). A quarta vaga deve ficar com Criciúma, com 27 pontos, ameaçado pelo Figueirense, com 23. O Botafogo-SP, com 21 em sexto lugar, só tem chances matemáticas.

Na primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

CONFIRA OS JOGOS DA 16.ª RODADA: