Mirassol x Novorizontino – Leão não briga por mais nada e Tigre do Vale com a cabeça na Segunda Fase – Futebol Interior

Mirassol, SP, 24 (AFI) – Mirassol e Novorizontino irão disputar a 18° e última rodada da Série C em circunstâncias muito diferentes. O Leão escapou d o rebaixamento e irá apensa cumprir tabela já que não tem mais chances de se classificar para a segunda fase. Já os visitantes, garantiram a melhor campanha da primeira fase e já estão de olho no próximo adversário. A partida acontece às 17h, no Estádio Campos Maia, em Mirassol.

O Mirassol é o oitavo colocado com 19 pontos. O Tigre do Vale é o primeiro com ótimos 36.

VOLTA DE TITULARES

Para o confronto, Eduardo Baptista poderá contar com a volta de dois titulares. O lateral-esquerdo Foguinho e o atacante Macena. Eles perderam a última rodada por conta de estarem suspensos.

LIÇÕES PARA A PRÓXIMA TEMPORADA

O treinador avaliou o rendimento da equipe na competição.

“O sentimento é de que fizemos o máximo. Buscamos, tentamos de todas as maneiras, mas corremos contra o tempo e não conseguimos dar a liga necessária para essa competição. É uma competição muito forte, onde os times que se classificaram estão há no mínimo dois anos juntos e não conseguimos dar esse encaixe para a equipe. Fica a sensação da permanência, que é importante, mas fica uma lição para o ano que vem. Nos reforçarmos, entendermos melhor a competição e montarmos uma equipe tanto para o Paulista quanto para a Série C para que possamos dar a sequência no trabalho e não iniciar uma competição montando um novo elenco”, avaliou.

COM A CABEÇA NA SEGUNDA FASE

Rodrigo Viana, que jogou contra o Paraná falou que o time já começa a pensar na fase decisiva.

“Serão novos desafios, com equipes ainda mais fortes e que querem o mesmo objetivo que nós. Estamos treinando pesado para essa Copa do Mundo que está por vir e queremos terminar essas seis partidas jogando em alto nível e com uma das quatro vagas disponíveis para a Série B”, analisou.

DEFESA SÓLIDA

Um dos fatores para ostentar a melhor campanha, é a excelente defesa. A equipe sofreu apenas 20 gols, melhor marca da competição.