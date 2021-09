Módulo II de Minas Gerais poderá ter primeiro acesso nesta segunda-feira – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 26 (AFI) – O Democrata poderá garantir o acesso no Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, caso vença o Nacional, de Muriaé, na noite desta segunda-feira, em Governador Valadares, partida marcada para às 20: 30 horas.

A partida terá a presença de público e a arbitragem de Ronei Cândido Alves.

A torcida do Democrata chegou até fazer uma movimentação para comemorar o acesso, mas acabou recuando a pedido das autoridades sanitárias de Governador Valadares.

TUPYNAMBAS NÃO TEM MAIS CHANCES DE ACESSO

No sábado, na abertura da quinta rodada da fase decisiva, em Juiz de Fora, Tupynambas e Villa Nova empataram em 0 a 0, resultado que tirou qualquer chance do Tupynambas brigar pelo acesso, ficando com apenas três pontos ganhos, em último lugar do quadrangular.

Neste jogo, caso o Villa Nova tivesse vencido, também poderia garantir o acesso com a vitória do Democrata.

VILLA NOVA E NACIONAL TAMBÉM ESTÃO NA BRIGA

Com sete pontos ganhos, vencendo o Nacional, o Democrata chegará a dez pontos, garantindo o acesso, deixando a segunda vaga para a última rodada na disputa entre Villa Nova, atualmente com oito pontos, e o Nacional, que tem cinco pontos ganhos.

A última rodada será disputada no próximo sábado, com o Villa Nova recebendo o Democrata e o Nacional recepcionando o Tupynambas.

MÓDULO II DE MINAS GERAIS SÓ NO FUTEBOL INTERIOR

O Módulo II de Minas Gerais começou no dia três de julho com a presença de doze times que jogaram em turno único, com os quatro melhores se classificando para esse quadrangular final. Ao final, os dois melhores irão ascender à elite do futebol mineiro de 2022.

As duas equipes rebaixadas para a última divisão mineira de 2022 foram Serranense e Aymores.

O PORTAL FUTEBOL INTERIOR vem acompanhando o Módulo II de Minas Gerais com detalhes exclusivos a cada rodada.

Campeonato Mineiro – Módulo II

Quadrangular Decisivo – Classificação

1º) Villa Nova – 7 pontos ganhos – 5 jogos

2º) Democrata – 7 pontos ganhos – 4 jogos

3º) Nacional – 5 pontos ganhos – 4 jogos

4º) Tupynambas – 3 pontos ganhos – 5 jogos

Quadrangular Decisivo – TABELA COMPLETA

1ª Rodada

04/09 – Tupynambas 0 x 0 Nacional

06/09 – Democrata 2 x 0 Villa Nova

2ª Rodada – 11/09/2021 – Sábado

Nacional 2 x 0 Democrata

Villa Nova 2 x 1 Tupynambas

3ª Rodada – 15/09/2021 – Quarta-Feira

Nacional 1 x 1 Villa Nova

Tupynambas 0 x 1 Democrata

4ª Rodada – 19/09/2021 – Domingo

Villa Nova 2 x 0 Nacional

Tupynambas 0 x 0 Democrata

5ª Rodada

25/09/2021 – Sábado

Tupynambas 0 x 0 Villa Nova

27/09/2021 – Segunda-Feira

27/09 – 20:30 hs – Democrata x Nacional

6ª Rodada – 02/10/2021 – Sábado

15:00 hs – Nacional x Tupynambas

15:00 hs – Villa Nova x Democrata