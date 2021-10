Monique Alfradique rememora papel em ‘Malhação’: ‘Escola’

Monique Alfradique utilizou o instagram nesta quinta-feira (30) para relembrar a época que atuou em ‘Malhação’. A atriz revelou que aprendeu bastante no programa, que não terá novas temporadas.

“Dia de TBT já se tornou o dia da saudade, e pra hoje temos muita gratidão por esse projeto tão especial, principalmente pros jovens atores, que chegou ao fim. Tenho só orgulho de ter feito parte dessa família com a Priscila Bittencourt, minha primeira vilã na TV”, começou a artista.

Monique também agradeceu aos colegas de trabalho. “A Malhação foi realmente uma escola, que encontrei colegas que levo pra vida e o carinho do público que guardo até hoje, mesmo com as vilanias da Pri. Obrigada a cada um que esteve comigo diariamente dividindo esse sonho”, completou.