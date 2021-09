Monique Evans se declara para namorada: ‘Obrigada por ter me feito acordar’

Bárbara Evans e Cacá Werneck completaram sete anos de relacionamento nesta segunda-feira (27). A apresentadora então resolveu utilizar o instagram para publicar uma selfie e declaração apaixonada para a namorada.

“Tava perdida, sem acreditar que podia amar novamente.. Mas há 7 anos conheci um AMOR diferente. Algo de corpo e alma… Me completou, me preencheu!! @djcacawerneck você me faz FELIZ!! Obrigada por ter me feito acordar… e acordar a cada dia. Te amo”, declarou na legenda.

Cacá fez questão de retribuir o carinho nos comentários. “Só Deus sabe o tamanho desse Amor! Te Amo p sempre!!! Obrigada!!! Você me faz ter vontade de viver!!!!!!! @moniquevansreal”, escreveu na legenda.