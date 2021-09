Morre a atriz e humorista Marina Miranda aos 90 anos

A atriz e humorista Marina Miranda morreu nesta terça-feira (21), aos 90 anos. Ela ficou conhecida por papéis como Dona Charanga da “Escolinha do Professor Raimundo” e estava internada em um hospital do Rio de Janeiro.

Marina tinha mal de Alzheimer e foi diagnosticada com diversas infecções nas últimas semanas.

A notícia foi confirmada pelo hospital, que disse em nota: “A direção do Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon lamenta informar que a paciente Marina Miranda faleceu na noite desta segunda-feira (20). Ela estava internada na unidade, com quadro grave, desde o dia 19”.