Morre aos 83 anos o fundador do projeto Axé, Cesare La Rocca

Morreu o fundador do projeto Axé, Cesare de Florio La Rocca, nesta quarta-feira (15). O projeto dá assistência para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na Bahia por meio da arte e educação. A informação foi confirmada ao G1 por meio de nota emitida pela organização não-governamental (ONG).

O italiano estava internado no Hospital Santo Antonio, das Obras Sociais Irmã Dulce, localizado na capital baiana. Não há informações sobre a causa da morte e nem sobre o sepultamento.

O prefeito Bruno Reis lamentou a morte do italiano. “Cesare de La Rocca foi o italiano mais baiano que conheci. Seu amor por nossa terra é representado por todas as milhares de crianças e jovens atendidas pelo Projeto Axé, ao longo de mais de três décadas. Que Deus conforte toda a família e amigos”, declarou o chefe do Executivo municipal.