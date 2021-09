Moto Club-MA 2 x 0 Castanhal-PA – Rubro-Negro supera dono da melhor campanha na 1ª fase e abre vantagem – Futebol Interior

São Luís, MA, 12 (AFI) – O time de melhor campanha na primeira fase, conheceu neste domingo (12), a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando no Nhozinho Santos, em São Luiz-MA, o Castanhal-PA perdeu por 2 a 0, para o Moto Club-MA no primeiro duelo do mata a mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Os gols do Papão do Norte foram assinalados através de Márcio Diogo e Ted Love.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (19), desta vez no Modelão, em Castanhal-PA, ás 15h. Com a vitória, o Moto Club pode perder por um gol de diferença que segue na competição.

PRIMEIRO TEMPO

Assim que o árbitro apitou o início do jogo, o time da casa meteu uma pressão. Aos 8 minutos, quase o placar foi inaugurado com Danúbio que dentro da pequena área tocou com precisão, mas a bola tirou tinta da trave. O número um do Japim da Estrada, o arqueiro Axel só ficou olhando a bola sair. Quatro minutos após, os visitantes chegaram com perigo a meta do Papão do Norte. Cruzamento, que veio da esquerda e a bola passou por toda extensão onde Pecel chegou atrasado na jogada. Melhor na partida, o Moto Club chegou ao primeiro gol.

Aos 23 minutos, Ted Love fez boa jogada e tocou para Henrique, este foi derrubado e a arbitragem nada marcou e na sequência da jogada a bola sobrou para Márcio Diogo que tocou pro gol, 1 a 0. Aos 29, o time da casa reclamou de uma possível penalidade. Dentro da grande área, Alexandre tocou no Henrique. No minímo, aconteceu uma obstrução. Aos 31 minutos, a rede foi balançada mais uma vez novamente a favor do Moto Club. Desta vez, Márcio Diogo retribui do primeiro gol e tocou na medida para Ted Love que tocou para o gol dentro da pequena área e sem chance para o goleiro Axel que nada pode fazer.

Nos acréscimos, quase aconteceu o terceiro tento com Henrique que foi salvo pela coragem do goleiro Axel que saiu e dividiu a bola onde lea tinha direção do gol. Por conta disso, a vitória parcial do Rubro-negro, foi justo pelo grande futebol que apresentou com Ted Love, Márcio Diogo e Henrique deixando o setor defensivo do Castanhal perdida em campo. O time da melhor campanha no primeiro turno tentou chegar na base do contra-ataque, mas sem sucesso, até porque o Papão fez a melhor apresentação no primeiro tempo durante a competição.

SEGUNDO TEMPO

Na volta para o segundo tempo os visitantes voltaram melhor. Aos 15 minutos, Lukinhas quase descontou ao arriscar na entrada da área e a bola tirando tinta da trave do goleiro João Paulo que tirou a bola com os olhos. Na sequência, o time da casa voltou a denominar o jogo e quase fez o terceiro. Danúbio, de longe resolveu arriscar para uma excelente defesa de Axel que mandou a bola para escanteio. Aos 34, foi o setor defensivo do Papão que salvou em cima da lina o que seria o tento do Castanhal. O zagueiro Gustavo chegou no lance na hora certo.

Com a vantagem na mão e explorando o contra-ataque, quase o terceiro gol com Cleitinho que só não fez pela coragem do arqueiro Axel que saiu nos pés do atacante do Moto Club. No restante do duelo foram mais três situações de gols. Sendo duas para o Papão do Norte, contra uma do representante do Pará. Final, 2 a 0, Moto Club que deu um grande passo rumo a sua passagem na sequência do campeonato. Com isso pode até perder por um gol de diferença para passar de fase. Para o time visitante resta vencer por dois gols e ir para a decisão de na cobrança de penalidades, ou três tentos para ficar com a vaga.