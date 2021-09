Moto Club-MA 3 x 0 Tocantinópolis-TO – Moto passa o trator sobre o TEC e garante vaga – Futebol Interior

São Luís, MA, 4 (AFI) – Em um duelo tranquilo, o Moto Club-MA garantiu a sua classificação à próxima fase da Série D ao vencer com tranquilidade o já eliminado Tocantinópolis-TO. Em seus domínios, o Rubro-Negro maranhense aplicou 3 a 0 sobre os rivais. Com isso, ficou em quarto lugar do Grupo A2 e já conhece o seu adversário na próxima fase.

TRANQUILO!

Jogando em seus domínios e precisando vencer para garantir a sua vaga, o Moto Club-MA partiu para cima do Tocantinópolis-TO desde o início do jogo. Assim, o placar não demorou a ser aberto. Aos 5 minutos, Márcio Diogo mandou a bola para as redes e fez o primeiro do Papão. Aos 18, Felipe Cruz marcou e ampliou.

Moto Club-MA vence o Tocantinópolis pela Série D (Foto: Hiago Ferreira / Moto Club)

Na volta dos vestiários, o panorama seguiu inalterado. Mesmo administrando o marcador, os motenses eram mais efetivos e agrediam mais os rivais. Ainda assim, o placar demorou a ser ampliado e o placar apenas foi selado nos minutos finais. Aos 43, Wallace fez o terceiro e selou o placar final no Maranhão.

PRÓXIMA FASE

Classificado à próxima fase, o Moto Club-MA terá pela frente o Castanhal-PA. Classificado no Grupo A1, o Japiim da Estrada garantiu a liderança com antecedência nas últimas rodadas. Assim, os clubes irão se cruzar no mata-mata. Por ter melhor campanha, os paraenses terão a vantagem de decidir o duelo em seus domínios.