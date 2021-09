Moto Club-MA pode ter até quatro retornos para reverter vantagem nas oitavas – Futebol Interior

Natal, RN, 29 (AFI) – Após perder o primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D por 1 a 0, o Moto Club-MA terá reforços para o reencontro com o América-RN. O técnico Zé Augusto terá os retornos de dois jogadores e há a expectativa de que outros dois jogadores estejam à disposição.

O lateral-direito Diego Renan e o volante Abu cumpriram suspensão e são presenças certas entre os relacionados. Já o volante Lucas Hulk e o meia Cleitinho estão em fase final de recuperação e podem ser opções.

“Voltaram na hora certa, temos boas opções e vai ser uma boa dor de cabeça. Vamos trabalhar bem para decidir sobre o time. Espero que a decisão seja a melhor para o jogo de domingo”, afirmou Zé Augusto.

JOGO DE VOLTA

América e Moto Club se encaram no domingo, às 15h, no Nhozinho Santos, em São Luís (MA). O time potiguar joga por qualquer empate. Os maranhenses precisam vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Quem avançar, estará nas quartas de final, fase decisiva para decidir os quatro clubes que garantirão acesso à Série C de 2022. Esta fase contará com uso do Árbitro de Vídeo (VAR).