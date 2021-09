Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 316

Um motociclista foi retirado debaixo de um caminhão, em estado grave, após um acidente, registrado na rodovia BR 316, na cidade de Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas equipes de resgate foram enviadas ao local por volta das 16 horas e os militares encontraram a…

Um motociclista foi retirado debaixo de um caminhão, em estado grave, após um acidente, registrado na rodovia BR 316, na cidade de Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas equipes de resgate foram enviadas ao local por volta das 16 horas e os militares encontraram a vítima com intensa hemorragia, apresentando fratura exposta no fêmur direito e laceração na perna esquerda.

A vítima, que não teve o nome divulgado, recebeu os primeiros socorros no local, depois foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O boletim com o estado de saúde do motociclista não foi divulgado.

Também não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.