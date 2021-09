Motociclista morre ao colidir com poste em Feira Grande

Um motociclista, que ainda não foi identificado oficialmente, morreu na tarde desta terça-feira, 07, ao colidir com um poste na rodovia AL-485, na entrada do Sítio Varzinha, zona rural de Feira Grande, no Agreste de Alagoas. As primeiras informações dão fala que o condutor seguia em uma motocicleta de cor vermelha, sentido Feira Grande, quando…

Um motociclista, que ainda não foi identificado oficialmente, morreu na tarde desta terça-feira, 07, ao colidir com um poste na rodovia AL-485, na entrada do Sítio Varzinha, zona rural de Feira Grande, no Agreste de Alagoas.

As primeiras informações dão fala que o condutor seguia em uma motocicleta de cor vermelha, sentido Feira Grande, quando teria perdido o controle em uma curva e acertado em cheio o poste, que foi ao chão com o impacto. A vítima estava sem capacete e morreu na hora.

Fios de eletricidade ficaram espalhados pela via e foi necessário acionar a Equatorial para interrupção do abastecimento e retirada do poste.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram ao local e interditaram os dois lados da rodovia.

Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca também foram acionados.