Motorista destrói muro da sede do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas

Cortesia

O muro do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas (SindJornal) foi derrubado por um veículo, durante a madrugada desta sexta-feira (24), no bairro do Sobral, na orla de Maceió.

De acordo com o SindJornal, o fato ocorreu por volta das 3h30, quando o condutor de um veículo acabou batendo no muro da sede do sindicato.

Não há informações sobre a autoria do fato. O veículo envolvido não foi identificado. Um vídeo de câmeras de segurança, obtido pelo SindJornal, está sendo utilizado para identificação do responsável.

ASSISTA AO VÍDEO